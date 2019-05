El hijo de MarioTeruel le rogó a su víctima que no lo denuncie: "No puedo ir preso, no sobreviviría un día"

Marco Lautaro Teruel, el hijo de Mario el músico de " Se conoció otro audio deel hijo deel músico de " Los Nocheros ", en el que le suplica a su víctima que no lo denuncie para no ir preso.





"Por favor...no hagas esto, por favor te lo pido, escuchame. Por favor te lo pido, no me hagas esto, pendeja. Yo me junté a hablar con vos porque lo sentía muchísimo. De verdad lo sentía muchísimo. Esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, por favor no me hagas esto", le pide una y otra vez el joven de 27 años a Jazmín, la adolescente de 16 que violó hace 10 años.





"Me siento como el orto. Te dije que podíamos charlarlo una y mil veces. No puedo ir preso, no sobreviviría ni un día, te pido disculpas", le ruega Lautaro que además admite la violación y asegura estar muy arrepentido.





El joven le cuenta a su víctima que está pasando un muy mal momento, enfermo y con mucha fiebre pero dispuesto a volver a hablar de lo que pasó tanto con ella como con los padres de la víctimas para explicarles.





"Lo voy a hablar con tus papás, con vos, quedate tranquila Por favor, por favor, por favor te pido, no lo hagas", repite.





"Por favor, no me hagas esto. Pensá en todo, en nosotros, yo te pido mil disculpas negra, fue una cosa de pendejos que hice, me chupa tres huevos mis primos (los otros dos supuestos agresores sexuales de la menor). Yo no había hecho nada, bueno, si lo hice, pero lo hablamos y la verdad es que estoy muy mal. No sé qué decirte, no me hagas esto por favor te lo pido. Si querés volvemos a charlar. Si querés hablo con tu mami, Volvemos a charlar, con confianza, por favor te lo pido, si me querés putear lo que sea, pero volvamos a hablar boluda, por favor te pido", termina desesperado.