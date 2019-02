El hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero cumplió 10 años: las imágenes del festejo

Gianinna Maradona celebró los diez años de su hijo Benjamín, fruto de su relación con Sergio "El Kun" Agüero y, mediante su cuenta oficial de Instagram recordó momentos y el crecimiento del niño. Este martes 19 de febrero,celebró los diez años de su hijo, fruto de su relación cony, mediante su cuenta oficial derecordó momentos y el crecimiento del niño.





"Hace 10 años que mi vida es mas linda xq llegaste VOS y me diste la tarea mas linda y difícil de ser TU MAMÁ! Me complementaste, me enseñaste el amor incondicional, me devolviste las ganas de jugar y reír sin parar! Te deseo una vida llena de risas, que los años te den mas amor y mucho valor para sostener tus ideales y tu hermosa forma de ser. Hijo mío, te admiro profundamente, tenes una capacidad de amar que es hermosa... Como te digo siempre sos mas de lo que alguna vez imaginé!!!", escribió en su primera publicación.





Diego Maradona y Claudia Villafañe. "Algo más lindo que el privilegio de jugar con los abuelos!?", indicó. Con diferentes fotos, Giannina retrató importantes etapas del crecimiento de Benjamín. Una de ellas fue cuando se divertía junto a sus padres,indicó.





Por último, Giannina eligió subir a su perfil una imagen en la que también se ve a su ex pareja, el Kun Agüero. "Y jugar con tus papás? Niño magia! Te amo con toda mi alma! GRACIAS x existir y hacerme la mamá mas feliz del universo!!!", cerró.