El hijo de Florencia Peña: "Mi mamá no sabe tanto de técnica como Pampita"

Florencia Peña, en el jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli. Este miércoles, Juan Otero, el denominado "Quinto jurado del Bailando ", fue entrevistado por L os Ángeles de la mañana y protagonizó un gracioso sincericidio que tiene que ver con el desenvolvimiento de su madre,, en el jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Lo que más me gusta del Bailando es criticar a mi mamá porque yo tengo razón y digo la verdad. ¿Quién tiene que estar ahí? ¿Ella o yo? Creo que yo", arrancó el muchachito, con total soltura ante las cámaras.

"¿No te gusta el jurado en general?", le tiró De Brito. Y Juan no se guardó nada: "Me parece que mamá no sabe mucho de técnica, como por ejemplo, Pampita, que podría estar ahí... Mi jurado ideal es Ángel, Laurita, Pampita y Polino", disparó.

Luego, volvió a disparar contra Florencia: "No somos perfectos poniendo notas en los bailes. Ella (Flor) no es perfecta y, por ahí, Pampita sí... Mi mamá es la que más se copia", concluyó Juan. ¡Tremendo!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed