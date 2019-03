El hijo de Emilio Disi: "De los bienes de mi papá sólo me quedó un auto"

"Hubo un desgaste en la pareja, hay que sostenerlo durante tantos años y viajes, son muchos años. Estoy sorprendido por las declaraciones de Elvira (Ferrer)", explicó el hombre.

emiliano parada.jpg



Sobre la herencia de Disi, señaló preocupado: "Hay unos abogados investigando lo que pasó porque no aparece nada. Me entero que no hay nada. No hay departamentos, no hay plata, no quedó nada. De los bienes de mi papá sólo me quedó un auto".