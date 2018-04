El hijo de Dorys del Valle: "Lo quise a Emilio Disi más que a mi papá"

La muerte de, a los 75 años, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de pulmón, fue un golpe para todo el mundo del espectáculo.

Un gran número de personalidades utilizaron las redes sociales para despedir al querido actor. Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Luciana Salazar, Mariano Martínez, Evangelina Anderson, Juana Viale, María Fernanda Callejón y entre otros famosos publicaron cálidos mensajes.

Y en las últimas horas, a través de Facebook, se conoció el mensaje de Martín Guerrero, el hijo de Dorys del Valle y Francisco Guerrero.

"Un inmenso dolor... Descansá en paz Emilio... Más allá de lo que pudo pasar entre mi madre y él, jamás olvidaré que él me crió... Separo las cosas y por eso me duele en el alma... Siento una gran tristeza", escribió.

Luego, en una comunicación telefónica con "El Tratamiento", el ciclo que conduce Fabián Doman por Ciudad Magazine, Martín agregó: "Lo quise a Emilio más que a mi papá. Él me crió, me ayudó en todo y eso no lo olvido jamás. Lo quiero recordar toda la vida como a un padre que no tuve".

"Estoy muy triste y apenado por lo sucedido, independientemente de lo que pudo haber pasado entre él y mi vieja. Viví 18 años con él, pasé toda la adolescencia con él porque cuando se fue a vivir con mi vieja yo tenía 13 años. Yo sé que mi vieja pudo haber dicho palabras que son pocos felices, pero yo hablo de lo que yo siento. Lo quise mucho y él también a mí, y me quedo con eso. Pancho mi papá trabajaba mucho y estuvo ausente, así que a Emilio lo quise mucho", remarcó.

Recordemos que la separación defue una de las más conflictivas de la historia del mundo del espectáculo nacional y aún es recordada por el público.





La actriz se convirtió en madre de Fernanda y Martín, fruto de su matrimonio con Guerrero. Tras su divorcio, se pudo en pareja con Disi y según su mismo hijo cuenta, él, que ya era padre de Emiliano, los crió y cuidó.

Tras terminar su relación con la rubia, con quien además trabajó en varios programas y películas, el actor se puso en pareja con Elvira, quien lo acompañó hasta sus últimos días.