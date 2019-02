El hermano de Susana Giménez se quiere ir del país: "Ni siquiera me siento Argentino"

Carta textual:

"Les cuento que hace un tiempo estoy pensando en volver a irme de Argentina... no sé si quiero en 25 años ser un jubilado acá, no sé si quiero ser un artista acá después de Cromagnon con todos los políticos cagones c miedo a habilitar un lugar para tocar en vivo. Un guitarrista q hace bossa nova no es Callejeros!





Me harté de callar la mediocridad de la gente q defiende partidos politicos con menos lógica q a partidos de futbol!





Porque a tu equipo aunque sea tu pasión, decis: "este no rinde", "a este hay que sacarlo"; pero cuando llega la política (que deberia ser mucho más lógica defendes al chorro aunque te esén demostrando que te robó!





Les decía, no sé si quiero envejecer acá, no sé si quiero tener hijos acá. En un pais donde la vida no vale nada y la justicia está justamente con los ojos vendados...





Yo ni siquiera me siento Argentino... de verdad. No creo en las fronteras ni en los paises! A mi me une más mi Ser a un pianista australiano que a un motochorro... Lo único que me hace Argentino es q es el estado, el gobierno Argentino el q me chupa los IMPUESTOS... sólo eso.





Cuando nos independizamos??? Cuando dejamos de pagarle a la corona de España para pagarle a San Martín? Jaja!





Independizarme es si a partir de acá esto es mio y listo!





Bueno... muchas cosas me hacen ruido y ya no me dejan dormir. Q lo lea al que le plazca y al que no que mire a las Vashainas empoderadas...