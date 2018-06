El hermanastro de Rocío Oliva defendió a su padre en el escándalo de Diego Maradona

San Petersburgo. El hermanastro de Rocío Oliva defendió a su padre ante el revuelo que generó la imagen del hombre comiendo mientras asistían a Diego Maradona en el estadio de

Digno, José, habló el miércoles en "Intrusos" y se refirió al tuit de Gianinna: "Me causó un poco de molestia porque esta persona no conoce a mi padre para insinuar que el entorno de Diego no lo cuida. Es una acusación un poco grave, más aún sin conocerlo". El hijo de, habló el miércoles eny se refirió al tuit de

"Mi padre me contó que le había bajado un poco la presión (a Maradona) y se sentía un poco mareado. Había estado tomando algo, champagne, algo de eso. Mi viejo me dijo 'vi que lo estaban atendiendo, vi que no estaba mal y me clavé una empanada'. No me pareció desubicado. No es que lo estaban llevando en camilla", agregó.

Y además dejó en claro que no quiere confrontar con las hijas de Maradona y tiró: "La empanada era de humita".