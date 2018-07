El gran reencuentro de Verónica Lozano y Leo Montero en tevé

Verónica Lozano y Leo Montero se despidieron del programa "AM", se despidieron del programa "", Telefe , en diciembre de 2015 tras compartir una década juntos al frente del ciclo. Pero anoche, tal y como estaba anunciado, los conductores se reencontraron en un ciclo televisivo.

"A mí me gusta la noche para estar en casa cuando se apaga todo. El tiempo ese que tenés para pensar en uno mismo, en el día que viene, lo que hiciste, pavear, leer un poco. Me gusta ver series, hacer zapping en Instagram y que los perros estén al costado de la cama", arrancó Lozano, a partir de una pregunta de Leo.

Luego, la animadora, habló de su marido, Jorge "Corchó" Rodríguez y el recuerdo que el público todavía tiene de AM.

"Estoy muy contenta en lo personal con mi pareja, mi hija Antonia que está como explosiva, es muy bailarina e imparable. Me dice '¿vos te pensás que porque sos mi madre vas a decidir sobre mí?'", contó Vero, quien luego confesó que además, se siente feliz por su actual programa, Cortá por Lozano.

Y reveló: "Todos me preguntan si vuelve AM, la situación de trabajar juntos. Creo que hacés un hermoso programa, te va muy bien, me parece que encontraste lo que venías buscando", le dijo a Leo.

En otro momento de la charla, la cosa se puso todavía más seria y profunda: "No le tengo miedo a la muerte, pero sí le temo a que mueran mis seres más queridos. Si bien creo en la vida más allá de la muerte y en la reencarnación, no tengo la sabiduría para desapegarme del cuerpo cuando ese ser querido no está", expresó Lozano.

Por su parte, Leo reveló que a lo único que alguna vez le temió fue a "a no tener trabajo" y que no padece la soledad. "Me gusta, me divierte y la paso bien", aseguró.

