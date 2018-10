El gesto de René Pérez con su ex, Soledad Fandiño

El cantante publicó un video dejando en evidencia su apoyo a la provincia de Misiones por el sueño que representa la actriz, de quien se separó a principios de este año tras siete años de amor y un hijo en común, Milo.





En un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Residente salió a bancar a la madre de su hijo para lograr la ayuda necesaria para la provincia.

“Aquí les presento a la Comunidad Ita Poty Miri de Puerto Iguazú, en Misiones. Conocí a esta comunidad gracias a @soledadfandino, ya que la estaban invitando a bailar por un sueño. Juntos pensamos que, a pesar de que ella no sabía bailar, valía la pena participar para poder ayudar a esta comunidad. Gane o pierda nosotros estamos comprometidos con ellos y le meteremos con toda la fuerza. Yo bailo fatal, pero rapeo, así que durante mi concierto del 3 de noviembre en el Hipódromo en Buenos Aires estaremos recolectando artículos escolares como cuadernos, lápices negros y de colores, mochilas y libros. Ropa, calzado y alimentos no perecederos. También recolectaremos juguetes para 44 chicos. Si no pueden donar no se preocupen, entiendo que las cosas no están bien en Argentina. De mi parte estaré donando junto a todos los que puedan”, explicó el cantante en la publicación.

Embed