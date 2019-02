El fuerte video de Anna Chiara contra Ricardo Biasotti: "Perverso y siniestro, es una perdida de tiempo odiarte"

"Intrusos", América, acompañada de su abogado "Mamá corazón" que nunca salió al aire. Andrea del Boca estuvo hoy en, acompañada de su abogado Juan Pablo Fioribello y contó cómo está la actualidad de la causa por la novelaque nunca salió al aire.





"Me siento muy tranquila porque todas las cosas que hicimos dentro de la producción están absolutamente claras y comprobadas y se va a poder demostrar en el juicio", comentó la actriz.

andrea del boca.jpg







"La única productora que se lleva a juicio es a mí, llama la atención. Yo estoy tranquila, cambió la mirada de la gente hacia mí. Se dijeron muchas cosas, hay momentos en los que uno tiene que salir y hablar. En 50 años no tuve ningún juicio", fundamentó Andrea.





En tanto, el prestigioso letrado explicó: "En el juicio oral vamos a poder demostrar claramente la inocencia de Andrea en todo esto. Es un año electoral. No había elementos técnicos para pedir el procesamiento y elevarlo a juicio oral. Las pruebas del expediente es categórica, punto por punto. Ahora no se habla más de la novela que no se hizo".

Embed







Luego se vio un fuerte video de su hija Anna Chiara, en donde fue muy duro con su padre, Ricardo BIasotti: "Me dejabas encerrada en el auto sabiendo muy bien que no tenía fuerza para sacarme el cinturón de seguridad, cuando nos empujaste en el vidrio de casa, ¿en serio no te acordás? Creo que sí y por eso no das la cara. Mandas a voceras que debes financiar para que te defiendan porque no hay una explicación para defender a un poco humano como vos", comenzó la joven.

"Decile a tu amiga Amalia (Granata), que no mienta, que no hable de lo que no sabe. No te odio, es una pérdida de tiempo odiarte", añadió.

"Vos, perverso y siniestro como muchos otros, das vergüenza. Hoy es mi testimonio, sólo mío. Mañana será otro, porque lamentablemente la fila no termina acá. No nos subestimen más porque no nos callamos".