El fuerte relato de Adriana Salgueiro tras ser operada: "Casi me muero"

Adriana Salgueiro habló por primera vez luego de la operación de su cadera y reveló: "Casi me muero por la alergia de un medicamento postoperatorio". habló por primera vez luego de la operación de su cadera y reveló:





En este sentido, la actriz dijo este martes en "El Espectador" (CNN Radio) que "si no hubiera sido por la rapidez de los médicos, no podría estar hablando" con el programa que conduce Ángel de Brito.





"Es la primera vez que expreso esto. No le quería contar a nadie", agregó, notablemente conmovida. La actriz sufrió un Alejandro Arellano. , agregó, notablemente conmovida. La actriz sufrió un accidente en la calle hace aproximadamente un mes mientras estaba acompañada por su marido, el productor





Estuvo internada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo y allí fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, el peor momento lo vivió luego de la operación producto de la reacción a un medicamento.

"Cuando uno corre riesgo de muerte te das cuenta que uno se preocupa por cosas que no tienen importancia", explicó, al tanto que expresó: "Me tomo todo con humor, pero con el dolor no".





Sobre las complicaciones luego de la operación, recordó: "Fue muy dolorosa la vía que me hicieron por la clavícula para sacarme de la alergia que me había generado el medicamento".





Hoy, en plena recuperación, Salgueiro confesó: "Siento que algo conseguí y me lo demuestra la gente en la calle. Me para todo el mundo con tanto cariño que al final no me equivoqué tanto".





Por último, la actriz dijo: "Estoy haciendo kinesiología y haciendo ejercicios" a diario. "Tengo que caminar para darle fuerza a la pierna".

