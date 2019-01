El fuerte mensaje de Jana Maradona ante las críticas: "Por qué no cierran el or..."

Rocío Oliva, Verónica Ojeda, Dalma y Gianinna, Jana Maradona se mantuvo en silencio... hasta la noche. En la jornada del lunes, en el medio del cruce entrese mantuvo en silencio... hasta la noche.





En un mensaje fuerte y directo, la hija del Diez respondió a quienes la atacan a través de su cuenta de Twitter: "Labure todo el año DURO, para que me vengan a decir ayyyyñññ vive del padre. Por qué no cierran un poco el ORTOOOOOO".

Embed Labure todo el año DURO, para que me vengan a decir ayyyyñññ vive del padre. Por que no cierran un poco el ORTOOOOOO. — JANITA ♡ (@JanitaMaradona) 15 de enero de 2019







Diego Junior. Aunque no queda claro a quién se dirige, seguramente es a quienes la critican por haber viajado hace unos días a Italia para dar una entrevista a la televisión de ese país, junto a su hermano





En el ciclo "Domenica Live", muy exitoso en Italia, Jana habla de su vida y relata cómo llegó a Diego, luego de enterarse de que era su padre, la respuesta del ex futbolista y el comienzo de una relación entre ellos.





"Lo conocí hace cuatro años cuando tenía 18 años. Descubrí que él estaba en un gimnasio a mi lado y aproveché la oportunidad sobre la marcha. No quería nada de él, solo quería conocerlo", comentó.





"Nos abrazamos y lloramos juntos. Pidió perdón tanto a mí como a mi madre a quien no vio al mismo tiempo. Le pregunté si realmente era su hija, incluso si todo el mundo lo confirmaba, pero él era la única persona que todavía no me había reconocido y por eso respondió "¡seguro de que eres mi hija, eres igual que yo!", detalló Jana.





Finalmente, Jana, que renunció a cualquier ayuda financiera y quería conocer a su padre solo por el bien de su hija, concluyó: "Sabía lo mucho que se le conocía internacionalmente, pero le dije que no estaba interesada en nada más y que al menos una vez en vida tenía que conocer a mi padre".