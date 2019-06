El fuerte descargo de Anita Co ante la ausencia de Juan Darthés en el juicio

Esta mañana era la segunda audiencia por el juicio que le comenzótras que ella denunciará públicamente que él la acosó. Pero el actor no se presentó. La defensa depresentó un informe, firmado por una psicóloga de Brasil -donde está el actor desde diciembre-, que indica que su estado de salud está frágil y no puede exponerse a situaciones de estrés.





La Justicia fijó una prórroga de la audiencia para el próximo mes y Anita expresó que se siente "totalmente decepcionada por los tiempos y formas de nuestra ´justicia´". La actriz enumeró todo lo que sucedió desde que comenzó con el juicio y puso en duda el informe médico que presentó Darthés así como la dirección que dio a los Tribunales. "Jamás conciliaré. Mantendré mi verdad como lo hice siempre", afirmó.





El escrito:





"Debería estar en tribunales en la audiencia fijada para este momento, pero estoy en mi casa preguntándome muchas cosas. El 21 d Febrero de 2018 escribo una carta pública para contar los hechos de abuso de parte de JR Pacífico "Darthés". Desde entonces se me amenaza con denunciarme. Recibo por primera vez una citación en Enero de este año, 2019. Asisto a una audiencia conciliatoria el 12 de Febrero, porque fui demandada por injurias. Por contar mi verdad se me acusó penalmente.





El querellante no se presentó. Tampoco presentó certificado médico. Le dieron la posibilidad de presentarlo y fijar una nueva audiencia por medio de una videoconferencia desde su cómodo y supuesto Brasil. Pasaron tres meses.





Presentaron un escrito anunciando que el señor ya se encontraba en condiciones de realizar dicha audiencia. Le pidieron que presentara un certificado médico junto con un informe médico y fije domicilio. Presentó un domicilio en donde resulta incomprobable saber si vive allí.





El 3 de junio presentó un informe psicológico. Es decir, hecho por una psicóloga, no por un psiquiatra, como correspondía. No se habla de medicación alguna, cuando una de las excusas de la audiencia anterior fue que tomaba una medicación que no le permitía viajar.





Solo se habla de que acude a terapia una vez por semana, como hacemos la mayoría de los argentinos con más o menos problemas, algo muy común para nosotros ir a terapia.





Ayer presentan un nuevo escrito pidiéndole a la Jueza una prórroga porque el Sr. querellante no se puede someter a situaciones de stress. Como si los demás no estuviéramos estresados.





Yo pido por medio de mi abogada, Hermida Leyenda que su Señoría me reciba, por mi derecho a ser oída, pero la Jueza se expide por la tarde antes que mi letrada pueda ejercer el derecho de defensa ya que se le había trasladado lo presentado por Juan Dárthes, y da una nueva fecha de audiencia, esta vez para el 4 de Julio del corriente.





Me siento totalmente decepcionada por los tiempos y formas de nuestra "justicia".

El capítulo de esta absurda novela se posterga hasta dentro de un mes.





Esperamos que el demandante se encuentre bien y pueda llegar a un estado de paz tal que le permita seguir demandándome, al menos poniendo la cara, como yo pongo el cuerpo desde que decidí hablar.

Por más bronca y angustia que sienta, nada ni nadie va a pararme. Jamás conciliaré.





Mantendré mi verdad como lo hice siempre, aunque tenga que soportar esta BURLA.

Que tengan todos un buen jueves", escribió Anita.