El fuerte cruce entre Rolando Hanglin y Georgina Barbarossa por la idea del "machismo"

"Quedate con Georgina", Rolando Hanglin tuvo un tenso ida y vuelta con la conductora del programa, en donde el "intercambio" de ideas giró en torno al machismo. Este jueves, invitado atuvo un tenso ida y vuelta con la conductora del programa, en donde el "intercambio" de ideas giró en torno al machismo.

"Yo sostengo que el machismo no existe. Hay una división de roles en la sociedad, la mujer se suele ocupar de algunas cosas y el hombre de otras. En la mayoría el hombre sigue siendo el que trabaja afuera y la mujer sigue siendo ama de casa. Esas mujeres que trabajan son una entre millones", arrancó él.

"Las mujeres hace muchos años que salen a hacer de todo. Desde el siglo pasado con mucho más ímpetu. Hasta hace poco las mujeres no podían votar. Cuando yo estuve casada, a veces había momentos en los que uno llevaba más plata que el otro y no había problema. Y trabajábamos y manteníamos el hogar entre los dos, y lo hacíamos como podíamos", replicó ella.

"La mujer soñaba con ser madre, tener una familia, tener hijos y tener un hogar. El hombre normalmente no sabe dónde está la escoba. No sabe hacer miles de cosas, que la mujer sí sabe. Es otra habilidad. No es un problema de quién manda", agregó Hanglín.

"Yo digo que la mayoría de las mujeres son amas de casa, pero si quieren trabajar, trabajen", concluyó Lani.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed