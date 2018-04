El fiscal Delgado evalúa denunciar a Natacha Jaitt por negarse a declarar

Jaitt llegó 45 minutos después de la hora citada alterada, con anteojos negros y pidió un vaso de agua. Ante las preguntas de la fiscalía, empezó a gritar. Dijo que no sabía por qué la habían llamado, que ella no sabía quién la había citado mientras mostraba el telegrama de citación. No quiso escuchar cuando le intentaron explicar una y otra vez. Gritaba que "eso era una cama".





Minutos después, se levantó de su silla y salió corriendo sin que la policía del quinto piso la pudiese frenar. Se fue de la fiscalía sin responder - salvo que CP no es Carlos Pagni- y sin firmar. 

Quiso volver a entrar a la fiscalía sin autorización a los gritos desde la puerta mientras su abogado Diego Storto estaba adentro. Por su estado alterado, la policía que está en el quinto piso - a metros de la fiscalía - tuvo que acercarse para calmarla e incluso pedir refuerzos. Temían que agrediera a algún empleado de la fiscalía. Gritaba "Van a caer todos por los chicos, todos".





Minutos después el abogado le confirmó a Primiciasya.com: "No soy más el abogado de Natacha. No hubo ninguna situación de violencia más que los gritos de ella y que se fue del lugar a las patadas y trompadas, como quedó graficado en la Fiscalía donde hubo un acta. Yo no soy más el abogado de ella".

Cuando salió su abogado, en la fiscalía la invitaron a volver a pasar pero ella no quiso, comenzó a discutir afuera con su abogado y se fue.





Fui citada por una denuncia del periodista Carlos Pagni a través de la cual quiere saber qué empresa la había contratado a ella para seguirlo.





Informe de Catalina D´Elía para A24.com