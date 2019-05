El filoso comentario de Marcela Tinayre a Nico Cabré: "Siempre tenías cara de cu..."

Nicolás Cabré y Laurita Fernández estuvieron este domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand" en el día que Marcela Tinayre reemplazó a la diva en la conducción del ciclo que se emite por El Trece. estuvieron este domingo enen el día quereemplazó a la diva en la conducción del ciclo que se emite por





Además de promocionar "Departamento de soltero", la comedia que protagonizan juntos en teatro, Marcela lanzó un filoso comentario en vivo para uno de los actores.





"Vos Laurita siempre tenés una sonrisa, el quía acá siempre tenía una cara de cu... de aquellas, había que bancarte a vos hermano, eh... No era fácil", arrojó la hija de Mirtha luego de preguntarle a la , arrojó la hija de Mirtha luego de preguntarle a la bailarina si su novio le daba consejos de actuación.





Lejos de incomodarse, Cabré señaló con humor: "No, me cambiaron los años, creo. Esta relación también me sorprendió con una tranquilidad absoluta. Tengo una hija, es la prioridad y no puedo hacerle vivir momentos feos. Entonces de repente cambió todo".





