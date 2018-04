El extraño trastorno de Sol Pérez con su cama

Sol Pérez la viene rompiendo desde que se hizo famosa. Gracias a sus curvas y carisma, la rubia se convirtió en una de las modelos más seguidas en las redes sociales. Ahora, muchísimas mujeres imitan sus poses sexies y, hasta el momento, nadie ha logrado bajarla del pedestal en el que sus fans la ubicaron. Pero no es perfecta: la chica tiene sus "cositas".

Ayer, en diálogo con el ciclo radial Show Attack, Sol reveló que padecía un extrañísimo T.O.C (trastorno obsesivo compulsivo) "No soporto que nadie se siente arriba de mis sábanas. Si viene alguien y se sienta en mi cama, tengo que cambiarlas automáticamente", contó Pérez.

Y explicó: "Con mis hermanos dormíamos los tres en la misma habitación hasta los 15 años. Como ellos dormían en una cama marinera, todos sus amigos que venían a jugar a la Play (Station) se sentaban arriba de mi cama".

Pero cómo si eso no fuera suficiente, la chica del clima confesó tener otro T.O.C más: "También tengo uno con los horarios, tanto para ir al gimnasio como para ir a estudiar. A las seis tengo que arrancar. Si se me pasa, tengo que arrancar y cuarto. Si se me pasa, tengo que arrancar y media. Es como un problema. Prefiero hacer cualquier cosa, hasta que suena la alarma y me pongo a estudiar".

Y bueno... algo tenía que tener ¿o no?