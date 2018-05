Donato De Santis se mostró molesto ante el furor por aquellos que triunfan y consiguen fama en proporción a la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, especialmente en Instagram. se mostró molesto ante el furor por aquellos que triunfan y consiguen fama en proporción a la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, especialmente en





"20 años transmitiendo cultura gastronómica italiana pura, viene un #instagramer y te caga todo... Diviértanse", publicó el famoso cocinero en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 200 mil seguidores.





Si bien no aclaró hacia quién estaba dirigido este mensaje en particular, obtuvo el apoyo de sus seguidores: "No se compara con lo vivido chef, a no darle importancia y a seguir dando cátedra", escribió uno.

Embed 20 años transmitiendo cultura gastronómica italiana pura, viene un #instagramer y te caga todo...diviértanse — Donato De Santis (@Donatodesantis) 19 de mayo de 2018







Luego, otro comentó: "Tranquilo Donato, los instagramers están para carreras de 100 metros... La maratón es otra cosa".





De Santis es el emblema de los chefs que se convirtieron primero en empresa propia y luego en marca registrada. Tiene restorán propio en Belgrano. Da cursos de cocina italiana. Y asesora restoranes italianos, además de haber trabajado en varios programas de TV.