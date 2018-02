¿El exnovio de Morena Rial en pareja con un diseñador cordobés?

A casi dos meses de separarse de Morena Rial, Martín Casar sorprendió en estos últimos días con una cómplice relación con un reconocido diseñador cordobés, Nano Ge.

Al futbolista se lo vio junto a su ¿amigo? en el famoso boliche Keops de Carlos Paz compartiendo una entretenida charla y unos tragos.

Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, Martín y Nano se conocen hace un tiempo y comparten varios momentos juntos. Es más, allegados al diseñador aseguran que existe más que una relación de amistad.

Recordemos que hace unos días, Martín habló con este portal sobre su separación de More Rial e indicó: "Es muy raro lo que pasó, yo con ella no hablé ni puedo hablar. Creo que me merezco una charla de lo que pasó. No te puedo decir si hay chance en volver...".

"Todavía no tuve la posibilidad de verla ni de acercarme. Yo con ella no pude hablar desde el día que me vine de Buenos Aires", explicó el futbolista que vive en Córdoba.

Por último, cuando se le preguntó si sigue enamorado de ella, dijo: "Sí, totalmente... Ojalá podamos hablar algún día".

¡Mirá los videos de Martín junto al diseñador!

