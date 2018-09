El ex de Anamá Ferreira: "Yo sigo enamorado y ella me dejó, todavía no sé por qué"

Anamá Ferreira, estuvo en el ciclo "Confrontados", El Nueve, y aclaró el verdadero motivo de la separación de la ex modelo. Marcelo Mascaro , ex pareja de, estuvo en el ciclo, y aclaró el verdadero motivo de la separación de la ex modelo.





''Quiero aclarar el tema del dinero, los negocios de Anamá son de Anamá y los míos son míos. Nos conocimos en Madrid. Ella es como la mama de mis hijos. 'Nos separamos antes del Bailando, ella de toda la vida quería estar ahí", comentó. comentó.









Mascaro aseguró que no sabe el verdadero motivo de la separación: ''Ella me dejó, no sé porque todavía, como todas las parejas teníamos altibajos, teníamos dos departamentos, yo actualmente me mude. Son 11 años de convivencia, yo vivía en España, dejé todo por ella''.





''Yo sigo enamorado, y quiero volver. Hay gente del lado de ella que no le gusta que este conmigo'', aseguró conmovido.





Y cerró con un mensaje hacia ella: 'Le diría que la amo. Me jode porque son 11 años de convivencia y por ahí yo no llene las expectativas de ella, ahora mi vida cambio completamente''.

