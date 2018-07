El eterno agradecimiento de Diego Boneta a Luis Miguel

Para los argentinos,es un actor nuevo. Lo conocemos a través de su rol en la serie que relata la vida del cantante Luis Miguel y que acaba de finalizar anoche en

Sin embargo, Boneta, viene trabajando desde hace años en cine y televisión. Todavía no cumplió 28 años y ya participó en 13 películas y 12 programas de televisión. Sin duda alguna, su mayor éxito llegó de la mano de Luis Miguel la serie donde su cara empezó a recorrer gran parte del mundo.

¿Pero cómo fue que Diego Boneta logró componer su personaje y lograr la aceptación de la gente de la manera que la consiguió? Contó con el apoyo de Luis Miguel e hizo un trabajo en simultáneo con el popular cantante.





Embed La aventura empieza... Una publicación compartida de Diego Boneta (@diego) el 19 May, 2017 a las 9:36 PDT

"Muy bueno, aunque para Luis Miguel no ha sido fácil reunirse en una habitación con un grupo de guionistas a quienes nunca había visto y contarles su vida por horas, pero lo hizo. Estuvo súper involucrado en contarles su historia. Lo admiré mucho más por eso. Todos sabemos lo importante que es para él su vida personal. Me contó muchas cosas que jamás revelaré por respeto a él, quedarán para mí. Recuerdo que estuvo el día que recreamos la grabación del video 'La incondicional' y me dijo: '¡Soy yo, soy yo!', y nos abrazamos muy fuerte; fue un momento muy especial. Digan lo que digan, esa reacción fue lo mejor que le puede pasar a un actor", reveló Diego Boneta en una de las tantas entrevistas que brindó.

Y ese agradecimiento lo expuso ayer en su cuenta de Instagram donde antes de emitirse el episodio final, escribió lo siguiente: