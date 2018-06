El episodio que dio pie a la pelea entre Valeria Bertuccelli y Ricardo Darín

Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli continúa sumando capítulos y, este lunes, en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito habló del origen del escándalo iniciado por la actriz. La pelea entrecontinúa sumando capítulos y, este lunes, enhabló del origen del escándalo iniciado por la actriz.

"Valeria habló con una amiga mía, y le contó todo lo que no contó públicamente... Falta mucho. En privado dice que se arrepiente de no haber sido más explícita en la entrevista", expresó el conductor.

Y agregó: "Todo comenzó en un camarín del teatro Maipo, en una situación en la que él quería una cosa y ella no. ¿Profesional? No, personal. No se pusieron de acuerdo y, a partir de ahí, empieza lo que ella entiende como un maltrato".

"Ante esa negativa, empezaron los maltratos. No se pusieron de acuerdo en algo personal, no laboral. Discutieron y a partir de ahí, ella siente que empezaron los maltratos que después contó. El primer conflicto fue en un camarín", explicó luego.

Por otro lado, Andrea Taboada agregó: "No lo dice abiertamente Bertuccelli, pero cuando tenían estos episodios Ricardo la llamaba por teléfono o iba hasta su casa; él le pedía disculpas y le decía que no lo iba a hacer más. Esto era reiterado, había maltrato que se trasladaba al tema laboral, no le gustaba el pie que le daba...".

Mirá el video!

Embed





Embed