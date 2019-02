El episodio de Calu Rivero con Darthés en su libro autobiográfico: "La primera acción me paralizó"

La publicación invita al lector a ponerle el nombre que más desee y lo acompaña en su juicio de valor que hará una vez finalizada la lectura.

"Era más joven de lo que soy ahora y, por cierto, mucho más ingenua. Vivía la actuación como una aventura, un juego, más que como una profesión. Era una actriz esponja que todo lo absorbía y lo hacía carne y eso me volvía especialmente vulnerable", cuenta.

calu river.png



Y agrega: "Él era un actor consagrado, varón y mucho más grande que yo, en edad y contextura. Entre nosotros había una situación asimétrica, tanto en experiencia como en poder y en relaciones con el medio". Las escenas entre ellos eran "jugadas, comprometidas con lo actoral, lo emocional y lo físico".





"Recuerdo la primera acción que me paralizó ante el exceso. Intenté justificarlo entendiéndolo como un impulso de seducción que mi compañero no podía controlar. La angustia, el vacío y el dolor se instalaron en mí y se hicieron cada vez más intensos. El malestar crecían en mí y mientras crecía, más paralizada me quedaba. Es una sensación de vértigo constante, de miedo y espanto, pero al mismo tiempo de no querer soltar eso en lo que me había comprometido, eso que prometía ser mi sueño", siguió.

Ana Rosenfeld: "Juan Darthés no acosó a Calu Rivero"



Hasta que un día se preguntó "¿qué pasa si te vas?" y por fin dijo "basta": "La bola de nieve me abrazó. Siguió la burla, la incomprensión. Era él quien estaba confundido o más bien fundido en su personaje. Pero esa fusión lo hacía un monstruo opresor para mí, Calu, no para mi personaje".





"Me quedé muda, paralizada, creí que estaba rodeada de sordos y luego la situación terminó por devolverme una imagen distorsionada de mí misma. Me ayudó a conocerme más, a replantearme cómo vivir y encarar mi profesión", continuó.