El enojo de Soledad Pastorutti en Jesús María por una falla en el sonido

Soledad Pastorutti se mostró enojada en el comienzo de su recital en Jesús María por una falla en el sonido. se mostró enojada en el comienzo de su recital enpor una falla en el sonido.





La cantante se plantó desde el escenario y pidió explicaciones de por qué no se esuchaban bien las canciones.





"¿Empezamos el show de nuevo? ¿Qué pasó? Me parece que afuera no me están escuchando. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Ahora sí? ¿Canté dos temas y no me escucharon? ¿Los repetimos al final?", expresó la artista.



El show fue el sábado 6 de enero y después de haber comenzado con demora tuvo problemas en los primeros con el sonido.



El video con el momento de su reclamo desde el escenario.