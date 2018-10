El enojo de Moria Casán con Andrea del Boca: "No vengas a mi programa, me traicionaste"

"Mamá Corazón", Moria Casán mostró su fastidio con la actriz esta tarde en "Intrusos", América. En medio del escándalo, procesamiento e inhibición de bienes que pesa sobre Andrea del Boca por los fondos que recibió del Estado en el Gobierno K para la ficciónmostró su fastidio con la actriz esta tarde en





Fue cuando se enteró al aire que la actriz tenía pactada una visita al programa de Mirtha Legrand antes que a su programa. Moria y Del Boca tenían una buena relación desde hace tiempo.

Procesaron y embargaron a Andrea del Boca por "Mamá Corazón"







La diva ortomolecular, fiel a su estilo, se manifestó sobre este tema sin vueltas: "Desde ya te descarto yo porque me traicionaste. Me dijo que al primer lugar que iba a ir era a mi programa, luego del programa de Novaresio iba a venir a mi programa. Me acaba de llamar y me dijo si el 17 esta bien que venga para prepararse su ropa''.

"Yo te digo desde acá mi amor, todo divino, pero si vas a lo de la Legrand no vengas a mi programa. Nada más, ok besito, y me encanta que te hayas decidido a hablar que tantas veces te dije. Bye, bye", agregó enojada.





