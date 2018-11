Revista Gente está preparando la edición de los mejores personajes del año y entre los invitados, enviaron tarjetas especiales a Mirko y Matilda, los hijos de Marley y Luciana Salazar.





Flavio Mendoza y su hijo "Intrusos", América, sobre este tema y contó cómo tomó la noticia. Sorpresivamente dejaron afuera de la nómina ay su hijo Dionisio . El coreógrafo habló en, sobre este tema y contó cómo tomó la noticia.





"No recibí la invitación pero estoy invitado a otra tapa mucho más importante. Prefiero estar en las revistas que son personas que realmente te dan cariño, es un ida y vuelta. Así tienen que ser las cosas. Sino por imposiciones no me interesa", comentó el rubio.





Y aseguró: "No me molestó para nada. De verdad estoy invitado a una tapa mucho más linda que va a ser. Y aparte mi hijo no tiene que ver con una revista, eso es el ego del padre, a mi hijo lo trato de preservar un poco".