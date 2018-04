El enojo de Eleonora Wexler por el brusco final de "Golpe al corazón"

Eleonora Wexler se quejó por el brusco final de "Golpe al corazón", la tira que protagonizó junto a Sebastián Estevanez por Telefe. Este miércoles, en diálogo con Por Si Las Moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad,se quejó por el brusco final dela tira que protagonizó junto apor

"Me molesta que no se respete a la gente, creo que esta tele de aire hay que entender cómo se maneja, porque no se respetan horarios, porque terminan una novela sin avisar", arrancó Eleonora. "La tira ya vino sufriendo muchísimos cambios de horario", se quejó luego.

Más tarde, confesó no entender "cómo manejan la programación las cabezas de ahora". "Yo me dedico a actuar, no tengo noción de cómo se manejan realmente esas cosas", tiró.

"Hay un par de capítulos más en la web, pero el canal prefirió terminarla el viernes, porque querían darle todo a la tira de Sandro", concluyó la bellísima y talentosa Eleonora Wexler.

