Carlos, el papá de Maxi Oliva, el joven que falleció el sábado pasado tras una prolongada lucha contra la obesidad, cuestionó a Alberto Cormillot, cuya institución siguió el paso de Maxi por el reality "Cuestión de peso", el cual ganó en 2007.





En una nota con Teleshow, el médico negó que la clínica interrumpiera el tratamiento. "El contrato que los participantes firman con el canal dice 'por tres meses', que es un contrato razonable. Pero en la práctica, nosotros nunca le suspendemos el tratamiento a un paciente (...) Sabemos que las personas con un gran sobrepeso se mueren más fácilmente que las personas que tienen un peso adecuado", dijo.







Sin embargo, los dichos de Cormillot no conformaron a la familia Oliva. El padre de Maxi fue entrevistado en "Confrontados" (El Nueve) y cuestionó al médico. "Es mentira que él abandonó su tratamiento. Maxi llegó a un acuerdo para ir una vez por semana a Malvinas (por el Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, adonde Oliva ingresó en febrero de 2017, luego de una fuerte recaída) con una ambulancia que lo venía a buscar y llevaba", detalló.





"Pero eso se produjo solo durante tres meses. Después, Maxi sufre un problema en la rodilla y los médicos les recomiendan que no se traslade. A las dos semanas, cuando él se repuso, pidió la ambulancia pero la médica que estaba a su cargo le dijo que habían decidido no mandarla porque había mucha demanda y la necesitaban", agregó.





"Acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables, estoy tratando que no le pase a otro. Él tenía todo su cuerpo cubierto de agua y sus pulmones no podían cumplir sus funciones. Me revienta cuando dicen que era un rebelde, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde? ¿Con eso nos justificamos, Cormillot?", cuestionó el padre del ex participante de "Cuestión de peso".





Y cerró: "Dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu clínica? Dedicate a otra cosa si tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi. Él se lo ganó y cada vez que había que pedir algo había que pedir por favor".