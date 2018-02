Xuxa, "la reina de los bajitos", compartió dos publicaciones en su cuenta de Instagram dedicados a su mamá que padece mal de Parkinson. compartió dos publicaciones en su cuenta dededicados a su mamá que padece mal de





Sin embargo, la que más conmovió a todos sus seguidores fue el video en el que se ve a la animadora cantándole al oído una canción a su madre de 81 años, en una pileta.





"En Navidad pude hacer lo que ella siempre hizo para nosotros... agarrar y cantar. Te amo mi Aldinha", escribió la cantante.





Días atrás también la artista había subido una recopilación con los mejores momentos vividos junto a su madre, en conmemoración de su cumpleaños 81.





"Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros... Hace años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció... hace años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo? Hace unos años que pido por un milagro. Te amo y, si pudiera, daría algunos años de mi vida para verte sin dolor, hablando, abrazando... cantando 'Un Pequeño Grano de Arena'", escribió.