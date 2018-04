El emotivo mensaje de Susana por la muerte de Emilio Disi: "Jamás te podré olvidar"

Emilio Disi falleció este miércoles al mediodía a raíz de una descompensación en el marco del cuadro de cáncer de pulmón que cursaba. falleció este miércoles al mediodía a raíz de una descompensación en el marco del cuadro de cáncer de pulmón que cursaba.





Susana Giménez, con quien trabajó durante muchos años. Los famosos de la Argentina despiden con profunda congoja al actor de 74 años vía redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos fue el de, con quien trabajó durante muchos años.





"Adiós Emilio querido, compañero de tantos años de amistad y trabajo, jamás te podré olvidar. Descansa en paz. Un abrazo fuerte a su familia que él tanto quería. En esta foto, están todos, fue la ultima vez que nos vimos", manifestó la diva en su cuenta de Instagram. manifestó la diva en su cuenta de





Cabe destacar que Disi encontró una partenaire perfecta en Susana, quien lo incluyó en su ciclo televisivo como parte del elenco estable de sus sketches.





En noviembre de 2017 se lo vio en el programa de Giménez, delgado y desmejorado, hablando sobre su enfermedad: "Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, entonces no se sabía de dónde venía, y me mandaron a hacer una tomografía computada, y apareció un tumor maligno en el pulmón". Contaba también acerca de lo que debía afrontar. "Me armaron un tratamiento con tres sesiones de quimioterapia cada 21 días. No puedo explicar lo que se siente, te destroza, te agarran dolores insoportables de la cabeza a los pies, te arruina el físico. A mí me sacó el hambre por completo, bajé 15 kilos, me pongo comida en la boca y enseguida aparece el gusto a remedio porque tomo mucha medicación".





