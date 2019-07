El emotivo mensaje de Araceli González en el día del cumpleaños de su madre

El domingo último, Araceli González compartió una nueva publicación sobre su madre en su cuenta de Instagram y emocionó a todos sus seguidores.





A través de la red social, la actriz la recordó en el día donde hubiese cumplido años. La abuela de Flor Torrente y Tomás Kirzner falleció en 2018 y Araceli acostumbra a realizar cada tanto posteos sobre ella.





La pareja de Fabián Mazzei publicó una imagen de su familiar con sus dos hijos. "Me acompañó, los acompañó. Me mimó, los mimó! Me crió, me ayudó a criarlos. Me dio su amor, les dio todo su amor. Se emocionó conmigo, se emocionó con ellos. Río conmigo, río con ellos. Me anidó, los anidó. Me abrazó, los abrazó. Todo lo que hizo conmigo, lo duplicó con ellos. Es mi mamá, es su abuela! Siempre estuvo presente en mi vida y siempre estuvo presente en la vida de ellos. Hoy es el día en que naciste! ❤️ 7/07... te amo", escribió Araceli.