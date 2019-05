Franco Masini por su cumpleaños. Ángela Torres le escribió una carta puro sentimiento a su gran amigopor su cumpleaños.





La actriz y cantante, quien cambió hace pocos días su look, posteó en sus redes sociales dulces palabras para su amigo, con quien mantiene un estrecho vínculo hace tiempo.

"Con el que compartí un montón de cosas hermosas y espero compartir más. El primer año que nos conocimos nos advirtieron que ibamos a ser amigos para toda la vida y así será", expresó la joven a través de las historias de expresó la joven a través de las historias de Instagram





Y añadió movilizada: "Quiero que sepan cuanto lo quiero y lo orgullosa que me pone este wachín que siempre me sorprende y me cuida y nos cuidamos. Le deseo al mundo más relaciones como la nuestra. Te quiero con todo mi corazón".





Embed