El emotivo homenaje a Mirtha Legrand y sus hermanos en Villa Cañás

Mirtha Legrand, Silvia "Goldy" Legrand y José Martínez Suárez fueron homenajeados en Villa Cañas, su ciudad natal. fueron homenajeados en, su ciudad natal.





La conductora y sus hermanos volvieron a la ciudad santafecina que los vio nacer para ser declarados "ciudadanos ilustres".

Embed







Las legendarias actrices y el emblemático director de cine volvieron a su ciudad natal invitados por el Club de Leones.





Allí, en medio de una revolución, los hermanos Martínez Suárez recibieron la llave de la ciudad y fueron declarados "Ciudadanos Ilustres".

Embed







Entre las actividades programadas, los hermanos asistieron a un acto donde el intendente bautizó un salón del predio del Ferrocarril con el nombre de la diva de los almuerzos, además de ser nombrados los tres como Socios de Honor.

Embed







Consultada sobre sus sentimientos por la ciudad, Mirtha dijo en medio de una conferencia de prensa: "Me latía el corazón, me sentía bien, me sentía mal, emocionada, contenta. Una suma de sentimientos imposibles de explicar. Cuando vi el nombre de Villa Cañás... es como viera a un familiar mío, es algo que me pertenece, que nos pertenece, así como nosotros le pertenecemos a Villa Cañás. Me emocioné muchísimo".