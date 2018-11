El emotivo brindis de Costa que emocionó a todos en "Debo Decir"

Luis Novaresio le pide a sus invitados de "Debo Decir" que hagan público su brindis. Pasan cosas geniales cuando los famosos del mundo del espectáculo, la política o el deporte abren su corazón frente a cámara. Cada domingo,le pide a sus invitados deque hagan público su brindis. Pasan cosas geniales cuando los famosos del mundo del espectáculo, la política o el deporte abren su corazón frente a cámara.





Cosas como la que ocurrió ayer con Costa generan una emoción muy grande y un mensaje alentador para los televidentes.





"Yo quiero brindar por mí, pero no por mi Gonzalo Costa, sino porque sé que del otro lado hay mucha gente que tiene la misma enfermedad que tengo yo, que es la obesidad, y que yo estoy en un camino de sanarme, de curarme, y que mucha gente a través mío empezó una vida más saludable", dijo la panelista de "Intratables". dijo la panelista de

Y contó: "Yo me operé, me hice un bypass gástrico, bajé 75 kilos ya. Y me ha ido la vida en esto. Y sé que hay mucha gente del otro lado que todavía no tuvo la fuerza, el valor, pero si yo pude, pudimos todos. Yo no tengo ningún otro valor que la perseverancia".





Asimismo, agregó que el cambio llegó de un día para el otro: "Es un día. Un día yo me levanté y dije ´no me muero más´. Y no me morí más. Pero si yo pueden todos los que están del otro lado. Brindo para que toda la gente, en mi caso fue la comida, pero hay gente que tiene por el pucho o una relación tóxica... y quiero brindar también por Juan (Leyrado) los grandes artistas que han iluminado mi vida".