"Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", señaló Berenice Schkair, la novia de Emiliano Sala, el futbolista argentino que desapareció en un avión privado que volaba sobre el Canal de la Mancha rumbo a Cardiff (Gales), en el cual viajaba para incorporarse a su nuevo club. señalóla novia de, el futbolista argentino que desapareció en un avión privado que volaba sobre el Canal de la Mancha rumbo a Cardiff (Gales), en el cual viajaba para incorporarse a su nuevo club.





En una nota con Infobae, la modelo confirmó que está saliendo con Sala y dijo: "Estoy hecha mierda, lo único que quiero es que aparezca". Además, agregó: "Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días".





Antes, Berenice manifestó su dolor en su cuenta de Twitter, en donde publicó una imagen junto a él, la cual acompañó con un mensaje: "Sé que estás en algún lugar. Investiguen. Emiliano Sala". Previo a ese tuit, solicitó: "Investiguen porque no creo en este accidente de Emiliano Sala".

Embed Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair (@bereniceschkair) 22 de enero de 2019







Luego, en su cuenta de Instagram, compartió la misma imagen junto a un mensaje más extenso que acompañó con algunos videos de Sala durante un viaje que realizaron juntos por Europa: "Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, estoy en una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos, Emi".

Embed Esperanza — Berenice Schkair (@bereniceschkair) 23 de enero de 2019







"¿Los sueños tienen fecha de caducidad? En un segundo tu vida puede cambiar... Somos polvo, somos efímeros en este universo donde ocurren tantas injusticias. Por esto lo que más me arrepiento es no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo no sentía y que te quiero. Yo no sé expresarme y eso es algo que creo que voy a aprender de ahora en adelante".





"Los que me conocen saben el brillo en los ojos que tengo al hablar de vos. Todo cambia hoy a la mañana y todavía no caigo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué a un hombre tan fascinante lleno de proyectos, trabajador, buena persona y dedicado a su trabajo le ocurren estos contratiempos? ¿Por qué no se cumplen los sueños? ¿Por qué? Emi, tengo el corazón roto. Todavía no puedo entenderlo. Aparecé con fuerza como siempre. Estoy destrozada, siento dolor, miedo, rabia y tengo impotencia de no poder hacer nada. Fuerza como siempre, Emi. Yo sé que sí, sos fuerte. Te estamos esperando".