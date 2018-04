El duro relato de Pablo Alarcón sobre lo que le tocó vivir durante la dictadura militar

estuvo presente este en el programa de "Informes Rebeldes" (Urbana Radio) en el que hizo un recorrido por su extensa carrera desde "regalo del cielo" hasta su presente en el que comparte escenario con su hija en el Teatro Cubo junto a 14 actores y músicos que tocaban en la calle; además contó cómo fue su experiencia en la última dictadura militar en Argentina.

La charla del artista con Matías Vázquez se dio en el marco del rol que tuvieron los famosos y la cultura en aquellos tiempos.

"Me tuve que ir del país después del año 76 durante el golpe, porque había hecho una película contra la represión", afirmó el actor que luego profundizó sobre las situaciones que le tocó vivir.

"Abro la puerta y entran 6 personas, empiezan a revolver mi casa, y en un momento dado un tipo me reconoció por mi laburo en la televisión, en ese momento en la novela de las 4, y me pidió a cambio un autógrafo a cambio de no matarme, le firmé y se fueron", detalló sobre el tremendo episodio que vivió.

Nota completa: https://www.mixcloud.com/UrbanaBA/informes-rebeldes-6-3/