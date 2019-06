El duro relato de Marcela Baños: reveló que fue víctima de una violación

Marcela Baños decidió contar el mal momento que vivió a los 21 años cuando fue violada. La conductora de "Pasión", decidió contar el mal momento que vivió a los 21 años cuando fue violada. La conductora de " América , relató que cuando fue abordada en un colectivo por un hombre que la convenció de participar de Miss Argentina . Ella se ilusionó con formar parte del certamen, accedió y fue a una casa en la que le "enseñaban" a desfilar: allí fue drogada y violada.





Me salvé de caer en manos de gente muy mala pero aún así tuve que pasar por una situación muy difícil. Tomaba el colectivo y llegaba a una casa chorizo, como la de los ´Benvenuto´, ahí conocí a dos mujeres y dos hombres. Me hacían en entre de que me iban a enseñar a desfilar y me ponían libros en la cabeza para enseñarme a caminar -como le hacían hace muchos años a las modelos. Yo era una chica de 21 años y, lamentablemente en un momento de toda esa ficción, me daban un té con el que me drogaban", comenzó diciendo en "Intrusos", América. ba", comenzó diciendo en", América.





"Después de eso venían los ´vamos a relajarte´, ´vamos a hacer esto y lo otro´, y yo caía totalmente dormida en esa camilla. Creo que eso no sucedió una vez sino varias veces porque una de ellas me desperté y tenía una persona encima mío", dijo y agregó: "es terrible para una mujer aceptar que fue violada".





Marcela continuó diciendo que eso no se lo contó a nadie, ni sus padres lo sabía, ellos se enteraron con esta confesión televisiva.





"Seguir adelante fue muy difícil, por eso para mí ´Pasión´fue una salvación porque la cumbias siempre me dio alegría, siempre me dio canciones bonitas, siempre me dio momentos de mucha familia. La gente cuando me ve me saluda muy amablemente, es muy cariñosa", contó.





"Mi vida no es un mierda, yo tuve un momento feo en mi vida. Pero yo puedo salir adelante con actitud, con voluntad con ganas. Ahí entendí porque la movida tropical se había cruzado en la vida", reflexionó.





Sobre lo que le sucedió analizó: "yo me salvé de una trata" y contó que por eso se dedicó a ayudar a los animales, porque le empezó a tener miedo a la gente. "A mi me pasó hace 20 años y al día de hoy nos siguen matando; no mejoramos, empeoramos".