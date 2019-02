El duro mensaje que le envió Federico Bal a su hermana Julieta tras el abucheo en los "Estrella de Mar"

Julieta Bal al verla abuchear a la obra que protagoniza junto a su familia durante la entrega de los premios "Estrella de Mar", Mar del Plata. Federico Bal se enojó con su hermanaal verla abuchear a la obra que protagoniza junto a su familia durante la entrega de los premios

Mica Viciconte, compañera del actor en la revista "Nuevamente juntos", se comunicó con él, quien le mandó la captura de pantalla con el chat que intercambió con Julieta tras ver las imágenes. El mismo lo mostró la rubia al aire en "Incorrectas", América. , compañera del actor en la revista, se comunicó con él, quien le mandó la captura de pantalla con el chat que intercambió contras ver las imágenes. El mismo lo mostró la rubia al aire en

"A mí hay cosas que ya no me sorprenden en la vida. Pero tu falta de respeto no hacia mí, ni a mi laburo, sino a tu papá, es tan desagradable. Sólo espero que no te haya tomado la cámara. Un asco todo. No lo llores cuando no esté, si no supiste respetarlo en vida", le envió vía WhatsApp Fede a Julieta.





Cabe recordar que este medio intentó comunicarse tanto con ambos por este tema pero prefirieron no hablar.





Contundente el mensaje.