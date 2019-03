El duro cruce entre Ángel de Brito con un excompañero de trabajo por Jorge Lanata

En la noche del lunes, Jorge Lanata debutó con "Hora 25", su nuevo ciclo periodístico en TN que marcó su regreso a la televisión.





Ángel de Brito se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter haciendo públicos sus elogios hacia el conductor. Con motivo de la repercusión de su vuelta,se expresó a través de su cuenta oficial dehaciendo públicos sus elogios hacia el conductor.





"Pueden criticarle todo. Pero #Lanata es el mejor "comunicador" del periodismo argentino. Ninguno puede esto. #Hora25″, señaló el periodista junto con una captura de pantalla que registró el nombre de "Hora 25" entre las tendencias.





"LAM" mantuvo con el periodista Camilo García. El mensaje que compartió de Brito, sin embargo, se transformó en el desencadenante de un cruce que el conductor demantuvo con el periodista

"Mejor comunicador incluye operar y mentir por dinero?", comentó el conductor de Del Plata, llevando a que Ángel le conteste "viste el programa? O te gana el odio?".

García siguió el enfrentamiento respondiendo: "No se confunda Señor conmigo, ud sabe que yo no tengo ningun odio. No Señor y Ud lo sabe. Conmigo no Varón eh".





"Si hay algo que no estoy es confundido. Te pregunto porque evidentemente no viste el programa", arremetió el animador de El Trece, a lo que su colega continuó con un extenso "si decís que me gana el odio estas confundido. Yo no tengo odio. Si no podes observar un error en tus palabras, fijate si no te gobierna el ego. Puede ser que Lanata sea buen comunicador en su forma de narrar. Pero qué hay de "vender sus principios"? A eso me refería. En fin" . , arremetió el animador de, a lo que su colega continuó con un extenso

Ángel, entonces, aseguró "evidentemente, necesitas lentes. No te pedí tu opinión, y te hice dos preguntas. Los errores te pertenecen ????‍♂️", para poner así punto final al entredicho.