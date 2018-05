El domingo por la tarde, el periodista Ángel de Brito publicó un video y algunas fotos de la dramática situación de Zulma Lobato en Mar del Plata.

En las imágenes se ve a la mediática en situación de calle, con un colchón de goma espuma y algunas valijas.





PrimiciasYa se comunicó con Lautaro Reyes, manager de Zulma, que describió lo que pasó el fin de semana: "El sábado era mi cumpleaños y ella llegó el lunes pensando que cumplía el miércoles. Estaba durmiendo y me empezó a llamar. Le di hospedaje estos días. Los pasajes de micro o tren los saca gratis por su discapacidad. Tenía pasaje de vuelta para el sábado y los cambió para mañana".





Siguió: "Fue mi cumpleaños, fuimos a cenar y a festejar a una disco en MDQ. Como vio que no tenía protagonismo y los chicos no le daban bolilla, que ella está muy pendiente de eso, empezó con que se quería ir y le dije que no podía, porque me arruinaba el cumpleaños. En el boliche podía sentarse y estar tranquila. Empezó a los gritos, pidió el tapado, se fue y pensé que iba a volver".

"Desapareció, llegué a las 10 de la mañana a mi casa y no estaba. Hice la denuncia en la policía porque había desaparecido. Apareció a los gritos con un colchón de goma espuma. Me dijo que durmió en la calle, le agarró un brote".