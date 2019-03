El drama y la denuncia de Alejandro Cupitó: "Me rompieron toda la moto"

Las Grutas donde formó parte de la comedia "Menos poli y más amor", Alejandro Cupitó se reacomodaba en Buenos Aires y vivió un episodio bastante desagradable con la empresa Vía Cargo Bariloche que le trasladó su moto desde esa localidad hasta Pablo Nogués donde tiene su base de operaciones. Tras una larga temporada de verano endonde formó parte de la comediase reacomodaba eny vivió un episodio bastante desagradable con la empresa Vía Cargo Bariloche que le trasladó su moto desde esa localidad hastadonde tiene su base de operaciones.





Contame qué pasó con esta empresa...

Como sabrás estuve haciendo temporada en Las Grutas. Me llevé la moto. De ida la lleve en un transporte privado de un amigo y a la vuelta lo hice por vía cargo Bariloche. Me la mandaron a Pablo Nogués, me cobraron 4 mil y pico de pesos y cuando la fui a retirar estaba rota, rayada, marcada en el piso, con los espejos destrozados.





¿Es la primera vez que contratás este servicio?

Es la primera vez que transporto algo por esta empresa. Tuve que llamar a la empresa porque la página de internet no andaba. Me dicen que ya había llegado, que la vaya a buscar. Esto fue el sábado. Cuando llegué me dijeron que vaya el domingo porque no la habían bajado del camión. Esperé un día y volví a ir. Llego y me repiten exactamente lo mismo. Me tomé dos remises de Martínez a Pablo Nogués que me salieron 600 mangos. Hago el reclamo porque cuando recibí la moto estaba toda dañada y dijeron que me iban a devolver 30 mil pesos en concepto de servicios. Yo les dije que no, que no me interesa tener más servicios de ellos. Me tienen que pagar los espejos y las partes que me dañaron o bien que me compren todo el material ellos.





¿Les vas a iniciar acciones legales?

Le voy a iniciar acciones legales. Hablé con un abogado porque me parece una vergüenza. Me tomé cuatro remises, dos el sábado y dos el domingo. Nunca me entregaron la moto porque decían que no la habían bajado del camión. Cuando logré que me la entreguen me la dieron toda rota como se ve en las fotos. Obviamente se lavaron la manos.