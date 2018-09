El drama de la periodista argentina que denuncia a su padre por maltrato

Arsenio Duré Largo es una persona que las maltrató psicológica y físicamente a ella, su mamá y sus hermanas. La periodista argentina Nancy Duré decidió hacer pública su fuerte historia de vida. Su padre,es una persona que las maltrató psicológica y físicamente a ella, su mamá y sus hermanas.





"Yo de joven viví con un violento, que era mi papá. Estuve 17 años con un hombre golpeador. Cuando me tocó contar este testimonio en público, recibí muchos mensajes de gente que ha vivido lo mismo. Y cuando ven que uno pudo salir de esa situación, de que mi mamá pudo salir, y que cada uno puede transitar su vida después de eso, la verdad es que ayuda mucho. Por eso remarco eso de los testimonios, porque permite entender a esas mujeres que pasan por esa situación y de alguna manera ayudar para decir No te conformes con el maltrato, siempre se puede estar bien. Hay que pedir ayuda, porque solo no se puede, y después animarse a contar", le contaba Duré en el mes de marzo a PrimiciasYa.com. le contabaen el mes de marzo a

Afortunadamente, su mamá pudo divorciarse de este hombre pero ahora, 26 años después, está reviviendo sus peores pesadillas a partir de un pedido de ayuda desesperado, que le llegó desde Paraguay.





En nuestro país vive una adolescente de 14 años, hermana de Nancy. Hace muchos años, su padre se vino a vivir a Paraguay y aquí volvió a formar una familia. La historia fue la misma, años de maltrato para con su mujer y la hija que tuvieron juntos.





"Hace dos meses, a través de Instagram, se comunica mi hermana para contarme que hace siete meses no vivía con el papá porque lo había denunciado por maltratos. Ella contó que vivió cosas muy feas, y que le decían que cuando iba al colegio se tenía que callar la boca. Ella iba a un colegio católico y el cura es amigo de mi papá. Hasta que una profesora le dio un número de emergencia para en caso que la situación se fuera de manos, llamara. Además nos enteramos que su mamá la había abandonado, que nuestro padre venía ejerciendo todo tipo de maltratos físicos y psicológicos contra ella. El 31 de diciembre del año pasado, esto pasó a mayores y ella lo denunció al número de asistencia a las víctimas", le relató la panelista a este portal. le relató la panelista a este portal.





Nancy no puede revelar los detalles de esa situación límite que tuvo lugar en diciembre porque forman parte de una causa judicial. "Le pusieron una orden de restricción para que no se pueda acercar a la criatura hasta que se le armó una causa penal por maltrato", indicó.

Y luego añadió: "Nosotros no nos conocíamos, hicimos una videollamada para que nos pudiéramos conocer, y le dijimos que viajaríamos hasta Paraguay. Ella se puso muy contenta cuando fuimos y nos presentamos en la Fiscalía N° 5 de Fernando de la Mora, y quiero destacar que se portó muy bien el doctor Gregorio Villalba ya que ha trabajado mucho en la causa. Las tres hermanas declaramos contando historias similares vividas por esta persona, lo cual se desactivó su coartada de querer demostrar que la nena mentía. Hay además pericias psicológicas que prueban todo esto".





"La criatura quedó a la custodia de una mujer que también la ayudó bastante, pero también se está pidiendo que este señor le pase una cuota alimentaria porque la dejó sin nada. Nosotras de alguna manera estamos solventándola y ahora nos hemos puesto en contacto con el estudio de abogados Ruiz Díaz Labrano y pedimos los poderes de la tenencia de la criatura para poder traerla a vivir a la Argentina", reveló.





"Esto me hizo rememorar episodios que tenía totalmente olvidados. Es muy doloroso porque me costó mucho superarlo y salir adelante. Pero es lo que tenemos que hacer porque esta nena nos refleja a nosotras de chicas. Igual él me vivía hostigando a través de cuentas en redes sociales con cuentas falsas. Necesito que esto se sepa por el bien de esta pequeña", cerró Duré.

Fuente: PrimiciasYa Argentina