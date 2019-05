El drama del Gallego González: Pide trabajo por televisión

El suicidio del Huevo Toresani abrió la puerta de una problemática importante por la que atraviesan miles de ex deportistas. El caso más público es el del Gallego González, ex futbolista de San Lorenzo.





El jugador habló de su situación apenas se conoció la noticia del suicidio de Toresani y explicó que él se encuentra sin trabajo.





"Yo digo lo que creo y siento. Siempre fui de frente, siempre lo miro a los ojos y digo lo que siento. Pasó lo del Huevo Toresani y me dolió porque fue un compañero, no lo conocí mucho pero por qué nos pasa esto. La realidad es que alguien se tiene que ocupar de estas cosas. Se te termina, cobrás lo último que tenías que cobrar y mañana juega otro. Vos tenés que hacer tu vida", dijo González en "Involucrados". dijo





Y agregó: "A los 16 años mi papá me echó de mi casa porque me ratee para ir a jugar al fútbol. Mi viejo me educó. Pero nosotros somos medio cabeza de termo y pensamos que con el fútbol nos vamos a salvar".





"Nada ni nadie va a superar lo que hice en San Lorenzo, hice 48 goles, no tuve mucho dinero, me agarró el 2001. Puse un bar donde metí 110 mil dólares y cuando lo vendí a los dos años solo pude sacar 6 mil. Yo sé que si levanto un teléfono lo tengo a Ruggeri en la puerta de mi casa. Pero yo necesito trabajo, no plata". Asimismo, sostuvo que no quiere pedirle plata a sus amigos del fútbol, lo que él necesita es trabajar: