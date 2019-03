En los últimos días se viralizó un video en donde se ve al cantante de La Liga, "Tito", subiendo a un show con una botella de agua y en donde no se lo notaba del todo bien.

"Me duele verte así. Me duele que así te obliguen a cantar", expresó. Las imágenes preocuparon a los fans del grupo tropical. Incluso, El Dipy , colega suyo, pidió que lo ayuden:expresó.

Ante esto, María, la madre de Tito, grabó un video para pedir por la salud de su hijo, que no está pasando un buen momento.





"Como madre de Roberto, ¿qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es una persona llena de amor, sentimiento, es un pibe que ayudó a mucha gente, a todo el grupo", expresó indignada la mujer.





"No se mete con nadie, necesita ayuda, no es un títere de cámara. Se están aprovechando y haciendo plata con la vida de mi hijo. No me hagan hablar, no les tengo miedo a nadie", agregó.





