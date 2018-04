El drama de Alejandro Cupitó en el estreno de su obra: le rompieron el auto para robarle

Alejandro Cupitó, luego de debutar el jueves con gran éxito en la ciudad de Córdoba Capital con el Circo Merlin, tuvo la desgracia de un robo el día siguiente a cuadras del circo. El actor y productor, luego de debutar el jueves con gran éxito en la ciudad decon el, tuvo la desgracia de un robo el día siguiente a cuadras del circo.





Esto sucedió el viernes a la tarde cuando Cupitó estaba realizando una producción fotográfica para un importante diario de Córdoba y al salir se encontró con todo el auto destrozado. Se sabe que le robaron una impresora y elementos personales que tenía en la guantera de su vehículo.





"Esto fue el día del debut, me rompieron los dos vidrios y me hicieron mierda todo. Vine a Buenos Aires a tratar de conseguir el vidrio porque allá no lo consigo", comentó Alejandro a este portal, tratando de digerir la angustia por lo acontecido.





Este medio pudo conseguir las imágenes de lo que ocurrió con el vehículo de Cupitó, que ya inició los trámites en el seguro para que le cubran los vidrios.