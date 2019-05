El dolor más grande de Mariano Iúdica cuando murió su hermano en un accidente de tren

Mariano Iúdica contó uno de los momentos más difíciles que vivió cuando tenía 13 años. Su hermano mayor murió y él tuvo que darle la trágica noticia a sus padres. contó uno de los momentos más difíciles que vivió cuando tenía 13 años. Su hermano mayor murió y él tuvo que darle la trágica noticia a sus padres.





"PH, Podemos Hablar" y durante el punto de encuentro, la consiga fue "Quiénes vieron llorar a sus padres". Iúdica contó que le resulta muy complicado expresar el grito de llanto que escuchó de su madre. El conductor fue uno de los invitados al programay durante el punto de encuentro, la consiga fuecontó que le resulta muy complicado expresar el grito de llanto que escuchó de su madre.





"A mis trece años fallece mi hermano Eduardo en un accidente. Fue tremendo", dijo. Contó que el primero en enterarse fue él y fue el encargado de contarle a sus padres la noticia.





"Tuvo un accidente de tren en la estación de El Palomar, yendo para la facultad. Fue un estigma muy grande que me llevó muchos años de terapia y de contarlo siempre en mis reuniones", dijo.





"Yo estaba solo en casa y todos los llamados me llegaban, 'tenemos el documento de tu hermano', llamaba la novia '¿sabés por qué Eduardo no llega?', escucho sobre un accidente en la radio, empecé a atar cabos y cuando sonó el timbre ya sabía que me iban a decir", comentó.





"Tuve que llamar a mis viejos que estaban afuera los dos. Yo tenía trece años y mi hermano veintiuno, ahí me hice grande. Nunca vi llorar a un hombre como lloró mi papá esa muerte, nunca volví a ver un hombre llorar así, fue una desgracia tremenda", agregó. Recordó que su casa era muy visitada por todos los vecinos. agregó. Recordó que su casa era muy visitada por todos los vecinos.





"Mi mamá gritaba: 'Se fue el mejor'!", recordó. "En el barrio mi hermano era el chabón más lindo, el que mejor jugaba a la pelota, el más bueno, el que tenía la mejor novia, tocaba en una banda", cerró Iúdica.

