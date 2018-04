El dolor de Cinthia Fernández : "Matías me pidió el divorcio"

En otro tramo de la entrevista, Cinthia afirmó que en su etapa de soltería le llegan mensajes, mayormente de hombres casados: "No lo puedo creer, es un asco".

"Estoy mucho más fría, hay cosas que ya no me afectan"





"Me pidió la semana pasada el divorcio y fue fuerte. Puede pedirlo por un montón de motivos más allá de lo sentimental, como querer comprar algo", contó luego.

"Yo lo tomó por el lado de lo sentimental y fue fuerte por lo reciente. No lo esperaba y siento que todavía hay que esperar porque todavía no siento qué es lo que me pasa. No porque piense en volver, sino porque fue muy fuerte", agregó.

"Hasta que no pase, no voy a caer. No tengo tiempo para caer en nada", reconoció.