El dolor de Camila Salazar por la muerte de su perra Jackie: "Se me fue una parte de mi corazón"

Camila Salazar está pasando por un difícil momento por la muerte de su perra Jackie, que la acompañó durante muchos años.





Su hermana, Luciana Salazar, le envió un fuerte mensaje de aliento en este duro momento a través de Twitter.

"Fuerza pequeñita @salazarcamille se que es triste la ausencia. Pero sabe que Jackie se fue feliz!! Le cambiaste la vida y se fue de viejita. Que mayor recompensa que eso??. Lo que nos llevamos de esta vida son los buenos momentos y con ella los viviste a pleno. Tqm", expresó Luli.





"Gracias Lu! Me apena tanto saber que Matu no pudo disfrutarla más, con lo mucho que la quería hoy se me fue una parte de mi corazón, de mi abuela y de mi mejor compañía. La extrañaré todos los días de mi vida", contestó Camila.