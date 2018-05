El discurso de Flor de la V en el Congreso: "El Estado fue el femicida de mi madre"

Florencia de la V responsabilizó al Estado por el fallecimiento de su madre, quien murió en un quirófano clandestino tras la realización de un aborto. Esta tarde, en la Cámara de Diputados de la Nación responsabilizó al Estado por el fallecimiento de su madre, quien murió en un quirófano clandestino tras la realización de un aborto.

A través de su fuerte discurso, la actriz le reclamó a los legisladores que aprueben la ley, al tiempo que los responsabilizó, en caso de no prosperar la iniciativa, de "seguir cargando con la muerte de millones de mujeres".

En ese marco, Florencia volvió a contar que su madre, Sabrina Báez, murió a raíz de un aborto clandestino cuando ella tenía 2 años producto de un aborto clandestino y subrayó que "el Estado había sido el responsable". "No quiero que la muerte de mi madre sea en vano", dijo luego.

"Los que nunca supieron de mí quiero que sepan que desde que aparecí en el ambiente hablé de la falta que me hizo mi madre, a quien perdí cuando tenía dos años. La necesité mucho y la extrañé. Me crié creyendo que se había muerto de una enfermedad. Cuando tenía 14, mi tía me dijo que murió por un aborto ilegal, murió desangrada. Era chica y no me atreví a preguntarle a mi padre, no sabía cómo manejar la información, solo sabía que era algo prohibido de lo que no se podía hablar", comenzó relatando.

"Mi terapeuta, tiempo después, me dijo que le pregunte a mi papá. Él me confesó que murió desangrada. Es una muerte que se pudo haber evitado, quedamos solos con mi hermano de 4 años, desamparados. Mi mamá se llamó Sabina Báez y la obligaron a abortar", agregó.

"Éramos de clase baja y la gente decía '¿cómo se van a llenar de hijos?' Una tarde, mamá nos dejó a mí y a mi hermano para no volver. No estamos discutiendo desde dónde hay vida, sino que el aborto es una decisión privada. Tenemos que despenalizar y legalizar esta práctica. El Estado en lugar de castigarnos, deberían brindarnos seguridad para que no muera nadie más".

Y concluyó: "Nunca pensé que iba a hablar de mi madre. No hay un día en la que no la llore. Desde que yo me enteré estuve buscando la cara del feminicida que la mató. Hoy sé quién fue: el Estado".

Mirá!

Embed