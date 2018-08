El director de Radio El Mundo aclaró lo sucedido con Pepe Cibrián: "Su programa no aportó nada"

"El mundo de Pepe", el ciclo que el mismo Pepe Cibrián conducía en Radio El Mundo. Mientras estaba en vivo, el artista se quejó duramente con las autoridades de la radio por incumplimiento del contrato firmado y fue sacado del aire. El lunes por la noche, sucedió algo impensado en, el ciclo que el mismoconducía en. Mientras estaba en vivo, el artista se quejó duramente con las autoridades de la radio por incumplimiento del contrato firmado y fue sacado del aire.





El conductor empezó hablando en un tono apacible acerca de la importancia del día 13 de agosto; luego saludó a sus compañeros de equipo y promocionó su espectáculo "La jaula de las locas"; y de repente se puso serio para referirse a "un día muy especial, lleno de melancolía".





Y así empezó su descargo al aire para anunciar la baja del ciclo: "Estamos en un país donde la ética y el compromiso está muy desvalorizados. En mi época con Tito Lectoure en el Luna Park, jamás firmamos un contrato. La confianza está por sobre todo y uno sigue creyendo en la palabra".

"Jamás en mi vida firmé un contrato a lo largo de mi carrera por confianza. Pero una vez me convocaron para hacer este programa, el señor Martín Rodríguez Flores, y firmé un contrato por seis meses. Pero un día me di cuenta que hace tres meses que no me pagaban y tampoco le pagaban a mis colaboradores. No cumplieron con su obligación de pago y nos tuvieron dando muchas vueltas. Esperé y seguimos al aire por respeto a la audiencia, pero dejé de lado un montón de propuestas por hacer esto", manifestó el artista.





Pero luego no pudo continuar con su descargo porque fue sacado del aire abruptamente por pedido de los directivos. "Se escuchan unos gritos del otro lado del vidrio y si se corta el aire sería una censura", dijo uno de los integrantes del programa mientras hablaba Cibrián.





"El señor Martín Rodríguez Flores está a los gritos y le está prohibiendo al operador que no sigamos al aire", añadió Pepe antes de que le apagaran el micrófono.





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con el director de la emisora, Martín Rodríguez Flores, quien dio su versión de lo sucedido: "No se le debe tres meses porque su programa está hace dos meses y medio al aire, comenzó a fines de mayo. Se firmó un contrato donde el programa nunca salió en vivo como se lo había contratado. Salía directamente grabado y no se cumplía con lo que se había pactado. La radio está en un proceso de sacarla adelante, acá se pagan los sueldos todos los meses y tenemos una demora normal como lo tienen todos los medios de comunicación, pero se paga todos los meses".

Y agregó: "El programa no seguirá al aire. Es una decisión que ya se había tomado porque un programa grabado no nos servía, es algo que ya se le había notificado a su abogada pero no tuvimos respuesta alguna. El programa tenía que salir en vivo los lunes a las 20, salió en vivo 3 ó 4 veces y después siempre grabado. No era bueno para la audiencia porque era un monólogo que no se entendía nada al ser grabado. Además generaba un costo de grabación y edición, en concreto el programa no aportó nada a la radio".





Luego, remarcó: "Pepe sabía de la situación de la radio y de la demora en el pago, y lo aceptó sin ningún inconveniente. Es más, me dijo que lo que menos le interesaba era el dinero, que lo hacía por querer hacer radio y ayudar a Radio El Mundo. Obviamente se le pagará a él lo que se le debe. Cuando se lo contrató a Pepe, se lo contrató a un locutor de apellido Fernández y después él sumó a dos personas más que no tienen contrato y no se les firmó contrato porque el programa ya no tenía fundamento y estaba decidido que no continuaría al aire".

"La radio tomara un perfil muy periodístico. Seguirán todos los que están, Chiche Gelblung , Santiago Cúneo, Miguel Core, Horacio Embon, Roberto Rinaldi, Walter Safarian y otros grandes profesionales que tenemos. Radio El Mundo es una radio muy importante, necesitamos otro perfil". Por último, Rodríguez contó que ese espacio será ocupado por un programa periodístico: